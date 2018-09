België stelt beursgang Belfius uit

De Belgische overheid heeft de beursgang van Belfius op de lange baan geschoven. Premier Charles Michel acht de tijd nog niet rijp voor de verzelfstandiging van de Belgische bank, die volledig in overheidshanden is.

Belfius ontstond in 2011 na de ontmanteling van de oude Dexia-groep, dat in de problemen raakte tijdens de financiële crisis. De Belgische staat kocht de bank toen voor 4 miljard euro.

Geruchten over vertraging van de geplande beursgang zongen al langer rond. Belfius hoopte aanvankelijk in juni al de stap naar de beurs te kunnen zetten, maar stuitte daarbij op bezwaren van coalitiepartij CD&V. Die wil volledige compensatie voor de redding van de bank. Michel wijst op de schommelingen in de waarde van de bank. Belgische bankaandelen werden dit jaar al 15 procent minder waard.