België onderzoekt marktverstoring maaltijdbezorgers

De Belgische autoriteiten verdenken de maaltijdbezorgdiensten Uber Eats en Deliveroo van onrechtmatige marktpraktijken. Minister Denis Ducarme (Middenstand, Zelfstandigen en MKB) stuurt de inspectie op de Amerikaanse en Britse bezorgbedrijven af.

„Ik wil hen de horecasector, die zwaar te lijden heeft onder de Covid-19-crisis, niet laten verzwakken”, aldus de minister. Hij sluit gerechtelijke stappen niet uit. Ook de Belgische Mededingingsautoriteit wordt mogelijk ingeschakeld.

Ducarme had vrijdag een ontmoeting met vertegenwoordigers van de campagne ‘Savemyresto’, die klaagt over „agressieve” praktijken van Uber Eats en Deliveroo, waaronder te hoge commissies en promotiecampagnes zonder overleg met restaurants.

„Wie zijn dominante positie misbruikt, zal de overheid op zijn weg tegenkomen”, waarschuwt Ducarme. Als blijkt dat ze zich schuldig maken aan oneerlijke praktijken, stelt de bewindsman de bedrijven sancties in het vooruitzicht.

In Nederland is ook kritiek op bedrijven die bezorgers niet in dienst nemen, maar via uitzendconstructies of als zzp’ers inhuren. Vakbond FNV berekende vorig jaar dat de bedrijven jaarlijks bijna 30 miljoen euro te weinig afdragen aan inkomstenbelasting en premies. De constructies waarmee de circa 10.000 „onderbetaalde” bezorgers in Nederland te werk worden gesteld zouden de samenleving veel geld kosten.