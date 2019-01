„België gaat radioactief afval recyclen”

België gaat hoogradioactief medisch afval recyclen. Volgens de Belgische zakenkrant De Tijd betreft het op het vlak van techniek een Europese primeur. Het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) en het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) hebben een samenwerkingsdeal getekend die een oplossing moet bieden voor het kernafval dat zich al jaren ophoopt in het Waalse Fleurus.

Het gaat om isotopen die worden gebruikt voor medische scans en om kankertumoren op te sporen en te behandelen. Bij de productie ervan blijft radioactief afval achter dat nu nog allemaal opgeslagen wordt. Hoeveel radioactief materiaal er precies in Fleurus ligt, wordt om veiligheidsredenen niet bekendgemaakt.

Het is de bedoeling dat het afval straks naar het SCK in Mol gebracht wordt, waar de komende jaren een recycle-installatie wordt gebouwd. „We zullen het nucleair afval, een soort pasta, eerst verdunnen om van hoogverrijkt naar laagverrijkt uranium over te gaan. Daardoor verdwijnt het risico op militair gebruik”, aldus Eric van Walle, directeur-generaal van het SCK, in de krant. „Daarna zullen we via een chemisch proces de uranium eruit halen, zodat dat opnieuw gebruikt kan worden.”