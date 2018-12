België gaat onderzoek doen naar Huawei

De Belgische autoriteiten hebben vrijdag bekendgemaakt dat ze het Chinese technologieconcern Huawei onder de loep gaan nemen.

Huawei levert netwerkinfrastructuur aan onder meer de telecomaanbieders Proximus en Orange. Het Belgische onderzoek wordt uitgevoerd door het Centrum voor Cybersecurity (CCB).

De Amerikaanse veiligheidsdiensten hebben de laatste jaren herhaaldelijk gewaarschuwd voor spionage via technologie van Huawei. Een woordvoerder van het bedrijf in België zei het onderzoek niet te vrezen. „We werken volledig in lijn met de regelgeving.”

De Japanse overheid liet vrijdag weten geen apparatuur van Huawei en de Chinese branchegenoot ZTE meer te kopen. Ook in andere landen zoals Australië en Nieuw-Zeeland is Huawei verbannen bij de levering van netwerkapparatuur.

De in Canada gearresteerde financieel topvrouw Meng Wanzhou van het Chinese technologieconcern Huawei verschijnt vrijdag in een rechtbank in Vancouver voor een zitting waar bepaald wordt of ze op borgtocht vrijkomt of niet. De Verenigde Staten hebben om haar uitlevering gevraagd.