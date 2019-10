‘Belgen geïnteresseerd in Duitse deel TenneT’

De Belgische netbeheerder Elia overweegt naar verluidt om het Duitse deel van de Nederlandse hoogspanningsnetbeheerder TenneT over te nemen. Dat meldt de Belgische zakenkrant De Tijd op basis van ingewijden.

TenneT heeft naast het Nederlandse hoogspanningsnet ook kabels in Duitsland onder zijn hoede, van Kiel in het noorden tot het meest zuidelijke puntje van Beieren. Het kabinet heeft in september aangegeven dat het TenneT mogelijk geheel of gedeeltelijk van de hand wil doen. Dat is een van de manieren waarop TenneT extra geld zou kunnen vergaren voor de investeringen die nodig zijn voor de overgang naar duurzame energie.

Volgens De Tijd zit het dossier bij Elia nog in een prille fase, maar is een team samengesteld om een mogelijke deal te bekijken. Dat hoeft geen volledige overname te zijn. Elia kan bijvoorbeeld ook een minderheidsaandeel nemen in de Duitse tak van Tennet. Er lopen aftastende gesprekken en de directie van Elia heeft de opdracht gekregen de raad van bestuur regelmatig te informeren over de vorderingen, aldus De Tijd. Elia lijfde eerder al netbeheerder 50Hertz in, die gaat over het stroomnet in ruwweg Oost-Duitsland.