Beleggingsresultaat zorgverzekeraar Menzis onder druk door corona

Menzis heeft de vorig jaar behaalde beleggingsresultaten in de eerste maanden van dit jaar zien verdampen door de coronacrisis. Dat maakte de zorgverzekeraar maandag bekend bij de publicatie van de cijfers over 2019.

Menzis zette vorig jaar een bedrijfsresultaat van ruim 112 miljoen euro in de boeken. Dat was een jaar eerder ruim 20 miljoen euro. Naast het rendement op beleggingen had de coöperatie de stijging naar eigen zeggen te danken aan goede afspraken en samenwerking met zorgaanbieders. Verder had het bedrijf meer inkomsten uit premies en bijdragen en daalden de bedrijfskosten.

Door de tegenvallende beleggingsprestaties in de afgelopen maanden is het beleggingsresultaat van 2019 „alweer verdwenen”, aldus de verzekeraar. Hoe groot de financiële klap precies was, is nog niet naar buiten gebracht. Financieel directeur Dirk Jan Sloots stelt dat Menzis het goed doet als de beleggingen buiten beschouwingen worden gehouden. Bij de kerntaken, het inkopen van zorg, is nog wel sprake van een positief resultaat.

Volgens Sloots laat de coronacrisis „meer dan ooit” zien dat de wereld onzeker is. Hij vindt het daarom belangrijk dat Menzis een goed niveau van reserves aanhoudt en voorzichtig omgaat met premiegeld. Eind 2019 stond het solvabiliteitspercentage (Solvency II-ratio), dat de verplichte reserves meet, op 156 procent. Daarmee is Menzis naar eigen zeggen financieel gezond.