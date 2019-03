„Beleggingsbeleid pensioenfondsen ondermaats”

De grootste tien pensioenfondsen in Nederland hebben hun beleid rond verantwoord beleggen niet op orde. Vrijwel geen fonds heeft bijvoorbeeld beleid om beleggingen in foute wapenhandel te voorkomen. Dat staat in het zogeheten Eerlijke Pensioenlabel.

Volgens de initiatiefnemers van de studie, waaronder Milieudefensie, PAX en Oxfam Novib, missen de fondsen essentieel beleid op belangrijke thema’s zoals mensenrechten, klimaatverandering, volksgezondheid, wapens en dierenwelzijn.

„We zijn geschrokken van de uitkomsten”, zegt een woordvoerder. In hun beleggingsbeleid kunnen pensioenfondsen eisen stellen aan bedrijven waarin ze beleggen, om zo te voorkomen dat ze via beleggingen schade veroorzaken voor mens, dier of milieu. „Maar de fondsen maken onvoldoende duidelijk welke criteria zij hierbij hanteren.”

Er zijn ook positieve punten. Zorgfonds PFZW heeft bijvoorbeeld een goed beleid voor arbeidsrechten, vinden de onderzoekers. Op het thema transparantie scoorden zes van de tien fondsen daarnaast ‘voldoende’ of hoger. Dat komt doordat ze relatief open zijn over de vraag in welke bedrijven ze beleggen en of ze die bedrijven aanspreken op onverantwoord gedrag.