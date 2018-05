Beleggingsapp maakt oprichters schatrijk

Beleggingapp Robinhood is bij een financieringsronde gewaardeerd op bijna 6 miljard dollar. Dat is fors meer dan het prijskaartje van 1,3 miljard dollar dat vorig jaar nog aan het platform werd toegekend. Daardoor zijn oprichters Baiju Bhatt en Vlad Tenev in een klap zo ongeveer miljardair geworden.

De twee begonnen in 2013 met Robinhood, waarmee beleggers gratis, zonder commissiekosten, kunnen handelen in aandelen en tegenwoordig ook in cryptomunten. Wel zijn er extra functies die alleen tegen betaling te gebruiken zijn.

Bhatt en Tenev hebben volgens een analyse van onlinemarktplaats EquityZen samen nog ongeveer een derde van hun bedrijf in handen, oftewel elk circa een miljard dollar. Via EquityZen is het mogelijk om mee te doen aan financieringsrondes van niet-beursgenoteerde bedrijven, zoals van Robinhood.

Robinhood kende aanvankelijk een moeilijke start. Maar inmiddels beleggen er al meer dan 4 miljoen mensen met de app.