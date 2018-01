Beleggersvertrouwen bereikt piek

Het vertrouwen van beleggers is gestegen naar het hoogste punt in elf jaar tijd. De ING BeleggersBarometer staat nu op een stand van 154 punten, 4 punten hoger dan een maand geleden.

ING verklaart de piek onder meer door de recente stijging van de AEX-index, die begin deze maand zijn hoogste punt sinds 2001 bereikte. Beleggers gaan ervan uit dat de index nog verder zal klimmen en dat hun portefeuille dus meer waard zal worden.

In Nederland liggen volgens de beleggers nog steeds de grootste beurskansen, maar ook Azië is in opkomst. Toch wordt nog relatief weinig (gemiddeld 4 procent van de portefeuille) in deze regio belegd.