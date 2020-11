Beleggersgroep wil inzage kosten grote bedrijven rond klimaat

Een groep belangrijke institutionele beleggers wil dat de grootste Europese bedrijven de kosten van klimaatverandering meenemen in hun financiële rapportages. Als dit niet gebeurt kunnen in het uiterste geval beleggingen in die bedrijven zoals bijvoorbeeld autobouwers Volkswagen, BMW en Daimler, chemieconcern BASF en de staalproducenten ArcelorMittal en Thyssenkrupp worden verkocht.

De groep van 38 investeerders heeft een beheerd vermogen van meer dan 9 biljoen dollar, met onder meer Aegon Asset Management. Zij hebben een brief geschreven naar in totaal 36 Europese bedrijven, met ook bekende namen als E.ON, Lufthansa, Renault, EDF, Fiat Chrysler, PSA Peugeot Citroën, A.P. Møller-Mærsk en mijnbouwers Glencore, BHP en Anglo American. Het gaat om informatie over kosten die moeten worden gemaakt om aan de klimaatdoelen van Parijs te voldoen en voor bijvoorbeeld risico’s bij de overgang van fossiele naar duurzame brandstoffen.

De investeerders krijgen steun van een grotere koepel van klimaatactieve beleggers, Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC). Eerder werden al afspraken gemaakt rond klimaatverandering met onder meer olieconcerns Shell, BP, en Total. Deze afspraken moeten nu worden aangepast, aldus de beleggers.