Beleggersclub sleept VolkerWessels voor rechter

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) sleept bouwbedrijf VolkerWessels voor de rechter. Volgens de beleggersvereniging is de markt te laat geïnformeerd over het overnamebod van grootaandeelhouder Reggeborgh. Via de rechter wil de VEB door beleggers geleden schade verhalen.

Op dinsdagochtend 29 oktober vond volgens de VEB in de ochtendhandel een „op dat moment onverklaarbare” koerssprong in het aandeel VolkerWessels plaats. Drie minuten later volgde een persbericht met de aankondiging over onderhandelingen over een overname door Reggeborgh. Diverse beleggers die hun aandelen VolkerWessels op die dag voor het persbericht verkochten zijn mogelijk benadeeld omdat ze geen weet hadden van het bod.

Volgens de VEB was eerder die ochtend al sprake van een koersstijging van 4,6 procent. Ook waren de handelsvolumes op dat moment „ongewoon hoog” en op de optiemarkt bleek sprake van ongebruikelijke transacties, aldus de beleggersvereniging. Daarmee is mogelijk sprake geweest van handel met voorkennis, wat verboden is.

De VEB wijst er verder op dat Reggenborgh en VolkerWessels al sinds 8 oktober spraken over een overname. „Vanaf dat moment had VolkerWessels goed moeten letten op ontwikkelingen in de markt die significant afwijken van de gebruikelijke patronen, zoals een onverklaarbare koersstijging, significant meer handel in het aandeel of bijvoorbeeld ongebruikelijke transacties op de optiemarkt”, aldus de VEB.

Op grond van de Verordening marktmisbruik had VolkerWessels volgens de VEB het overnamebod van Reggeborgh in beginsel direct openbaar moeten maken.

Een woordvoerder van VolkerWessels was niet direct bereikbaar voor commentaar.