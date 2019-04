Beleggers willen oliesector verduurzamen

Zes grote beleggers willen de oliesector verduurzamen. Dat bevestigt een woordvoerster van Aegon na berichtgeving in Trouw. Volgens haar komt er binnenkort een gezamenlijke verklaring. Over de inhoud ervan wordt nog gesproken. „We zijn nog met elkaar in gesprek over het precieze plan.” Dat verwacht ze „binnen één à twee weken. Daar wordt nu nog aan gewerkt.”

Aegon, Actiam, MN, NN Investment Partners, Van Lanschot Kempen en Blue Sky Group werken samen met duurzaamheidsorganisatie Eumedion aan het schoner maken van de oliesector. „Wij willen dat de klimaatdoelen van Parijs worden gehaald, ook door de oliesector”, stelt de Aegon-woordvoerster.

De bedrijven hebben met een vergelijkbare aanpak ervoor gezorgd dat Shell duurzamere doelstellingen heeft aangenomen.

Tegelijkertijd laat actiegroep en belegger Follow This weten een klimaatresolutie bij Shell in te trekken. Die zou worden ingediend bij de volgende aandeelhoudersvergadering. „Na intensief overleg met de zes beleggers die de afgelopen jaren voor onze resoluties stemden, hebben we besloten Shell de tijd te geven om die klimaatambitie in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs”, laat oprichter van Follow This Mark van Baal weten.

De aanstaande verklaring van de zes grote beleggers was een belangrijke reden voor Van Baal om de nieuwe resolutie voor Shell in de wacht te zetten. Daarnaast wil de actiegroep zich nu eerst focussen op andere grote oliebedrijven zoals Equinor en BP. De resolutie van Follow This staat daar op respectievelijk 15 en 21 mei op de agenda. Het is de bedoeling van Follow This dat ook deze bedrijven de klimaatdoelen van Parijs gaan halen.