Beleggers schuiven zorgen aan de kant

De Europese beurzen wisten donderdag verder terrein terug te winnen, na de recente zware verliezen. Beleggers schoven de zorgen over een vertraging van de wereldeconomie aan de kant na een onverwachte stijging van de Chinese export. Ook nam de vrees voor een valutaoorlog af na stabilisatie van de Chinese yuan.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,7 procent in de plus op 548,88 punten. De MidKap dikte 1,8 procent aan tot 823,13 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 2,3 procent. In Londen, waar veel bedrijven ex dividend noteerden, won de FTSE 1,3 procent.

Op het Damrak vielen de halfjaarcijfers van SBM Offshore in de smaak. De maritiem dienstverlener was met een plus van 2,4 procent een van de grote stijgers bij de middelgrote bedrijven. SBM Offshore verhoogde zijn prognoses na beter dan verwachte halfjaarcijfers.

Grootste stijger in de MidKap was evenwel PostNL, dat 7,4 procent won. Beleggers reageerden mogelijk op nieuwe cijfers van de Belgische branchegenoot Bpost (plus 8,3 procent). Corbion verloor 2,8 procent en stond daarmee onderaan in de MidKap. Het speciaalchemiebedrijf zakte een dag eerder al ruim 3 procent na teleurstellende cijfers.

In de AEX voerde supermarktconcern Ahold Delhaize de stijgers aan met een winst van 5,2 procent. ABN AMRO hoorde bij de dalers met een verlies van 0,5 procent. Beleggers bleven bezorgd over de waarschuwing die de bank heeft gekregen van de toezichthouder om zijn klantendossiers op orde te brengen.

In Frankfurt klom ThyssenKrupp 4,3 procent ondanks een verlaging van de winstprognose voor het lopende boekjaar. Beleggers hielden al rekening met zwakke resultaten van het Duitse staal- en industrieconcern. Adidas verloor 2,2 procent, na tegenvallende resultaten van de Duitse sportkledingverkoper. Osram Licht zakte 7,1 procent. Allianz Global Investors, de grootste aandeelhouder van het Duitse verlichtingsbedrijf, vindt het overnamebod van de private investeerders Bain en Carlyle te laag.

De euro was 1,1213 dollar waard, tegen 1,1228 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden op na de zware koersval op woensdag. Een vat Amerikaanse olie steeg 3,4 procent in prijs tot 52,78 dollar. Brentolie kostte 2,3 procent meer op 57,51 dollar per vat.