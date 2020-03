Beleggers reageren positief op cijfers uit China en VS

De Europese beurzen zijn dinsdag met winsten de handel uitgegaan. Een onverwachte opleving van de bedrijvigheid in de Chinese industrie in maart zorgde voor opluchting bij beleggers. Wel liep het enthousiasme hierover in de loop van de dag wat terug. Tegen het einde van de sessie steeg het sentiment weer wat na meevallende macro-economische cijfers uit de Verenigde Staten.

De AEX-index in Amsterdam sloot 1,6 procent hoger op 483,44 punten. De MidKap dikte 4 procent aan tot 666,10 punten. Parijs, Frankfurt en Londen kregen er tot 1,9 procent bij.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen aan het Damrak was ArcelorMittal met een plus van 8,6 procent. De staalreus gaat zijn productie tijdelijk terugschroeven in lijn met de gedaalde vraag door de coronacrisis. Shell won 7,6 procent. Het olie- en gasbedrijf ziet voorlopig aanzienlijke onzekerheid op de oliemarkt door de coronacrisis en de prijzenoorlog. Shell maakte ook bekend een kredietlijn te hebben getekend van 12 miljard dollar.

AkzoNobel (min 2,9 procent) eindigde bij de verliezers. Het verfconcern schrapte zijn vooruitzichten en neemt langer de tijd om zijn herstructureringsprogramma af te ronden. De grootste min was evenwel voor ING. De bank leverde 4,2 procent in.

In de MidKap steeg winkelvastgoedbedrijf WDP bijna 12 procent na een adviesverhoging door Kepler Cheuvreux. BAM zakte ruim 1 procent. De bouwer gaat kosten besparen en laat zijn verwachtingen los. Ook zet BAM het mes in het dividendvoorstel. Navigatiedienstverlener TomTom (plus 2,4 procent) schrapt eveneens zijn verwachtingen en schort zijn aandeleninkoopprogramma op.

Euronext klom ruim 1 procent. De beursuitbater heeft besloten toch geen bod te doen op de beurs in Madrid. Fastned steeg bijna 11 procent op de lokale markt. De uitbater van snellaadstations voor elektrische auto’s zag de dagelijkse afzet met 70 procent dalen ten opzichte van februari door de coronapandemie.

Elders in Europa trok HelloFresh de aandacht, met een koerswinst van dik 13 procent in Frankfurt. De maaltijdbezorger doet goede zaken vanwege de virusuitbraak en stelt dat de kwartaalwinst aanzienlijk hoger zal uitvallen dan verwacht.

De euro was 1,1002 dollar waard, tegen 1,1029 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,1 procent meer op 20,70 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 22,79 dollar per vat.