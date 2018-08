Beleggers op Wall Street blijven goedgemutst

De beurzen in New York zijn dinsdag met kleine winsten aan de handel begonnen. Beleggers op Wall Street blijven positief gestemd, nadat er maandag een nieuw handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en Mexico werd gesloten. De Amerikaanse regering is hoopvol dat er ook snel een deal met Canada kan worden bereikt.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,2 procent hoger op 26.101 punten. De S&P 500 won ook 0,2 procent, tot 2903 punten, en de Nasdaq kreeg er 0,3 procent bij op 8045 punten. Maandag stegen de S&P 500 en de Nasdaq al tot nieuwe records, terwijl de Dow voor het eerst in maanden weer boven de 26.000 punten uitkwam.

Juweliersketen Tiffany ging in de eerste handelsminuten bijna 3 procent omhoog. De onderneming heeft zijn verkopen opgevoerd, met name in Aziƫ en Noord- en Zuid-Amerika. Dat leidde ook tot een hogere winst en Tiffany stelde tevens de verwachtingen naar boven bij.

Elektronicawinkel Best Buy opende eveneens de boeken, maar stelde beleggers teleur. Ze hadden meer verwacht van de omzet en winst. Ook viel de afnemende omzetgroei bij de onlineverkopen tegen. Het aandeel Best Buy zakte meer dan 4 procent.