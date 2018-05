„Beleggers morren over beloning Shell-baas”

De voorgestelde beloning voor de topman van Shell leidt tot gemor onder beleggers, schrijft Financial Times. Volgens de Britse zakenkrant is een aantal beleggers kritisch over de prestaties van het olie- en gasbedrijf. Een belangrijke adviseur voor aandeelhouders adviseert daarom tegen het voorgestelde salaris van circa 9 miljoen euro voor topman Ben van Beurden te stemmen.

Grootste kritiekpunt is het feit dat aandeelhouders te weinig meeprofiteren van gestegen opbrengsten, meldt FT op gezag van adviesorganisatie Institutional Shareholder Services (ISS) en een grote belegger. De winst voor aandeelhouders blijft volgens hen achter vergeleken met andere grote bedrijven. Daarnaast schiet Shell volgens critici tekort op het gebied van veiligheid, getuige een explosie bij een onderaannemer in Pakistan die vorig jaar tweehonderd levens eiste.

In een reactie aan FT laat Shell weten het oneens te zijn met de kritiekpunten van ISS. Het concern wijst erop dat het beloningsbeleid niet veel afwijkt van dat van vorig jaar, en toen stemde een grote meerderheid van de aandeelhouders daarmee in.