Beleggers letten op cijfers en handelsoverleg

Beleggers zijn nog niet klaar met het verwerken van de kwartaalresultaten van bedrijven. Komende beursweek kunnen ze zich onder meer buigen over de cijfers van PostNL, Ahold Delhaize en Disney. Ook de macro-economische agenda is goed gevuld en het handelsoverleg tussen de Verenigde Staten en China gaat verder.

Aan het Damrak komen PostNL en Ahold Delhaize respectievelijk op dinsdag en woensdag met hun kwartaalbericht. Speciaalchemiebedrijf DSM, baggeraar Boskalis en informatieleverancier Wolters Kluwer geven ook een update over de afgelopen maanden, evenals staalbedrijven Aperam en ArcelorMittal en bouwers BAM en Heijmans.

Buiten Nederland bieden grote concerns als Disney en Siemens een kijkje in de boeken. Ook interessant is het kwartaalbericht van het door geruchten omgeven Commerzbank. Onder meer ING zou interesse hebben getoond in het financiële concern.

Op macro-economisch vlak gaat de aandacht uit naar cijfers over de industriële productie in onder meer Duitsland en nieuwe gegevens over de Amerikaanse inflatie. Verder is in New York als alles goed gaat op vrijdag het langverwachte beursdebuut van taxibedrijf Uber. De handelsweek is overigens niet overal even lang. In Londen en Tokio blijven de beurzen maandag gesloten vanwege feestdagen.

Delegaties van de VS en China zien elkaar in Washington, nadat ze vorige week in China bij elkaar kwamen. President Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping beslissen naar verwachting na de onderhandelingen van deze week of zij elkaar zullen ontmoeten om een pact te ondertekenen. Het gonst al een tijdje van de geruchten dat de handelsoorlog tussen de VS en China zijn ontknoping nadert.

De aandelenbeurzen in Europa en de VS gingen vrijdag hoger de week uit. In de markt werd onder meer gereageerd op een sterk Amerikaans banenrapport. De werkloosheid bleek dankzij een sterke banenaanwas gezakt tot het laagste niveau in bijna vijftig jaar. Verder stelde een belangrijke bestuurder van de Federal Reserve dat hij openstaat voor een renteverlaging, als het beeld voor de inflatie in de VS na de zomer nog net zo zwak is als nu.