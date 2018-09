„Beleggers kijken naar Trump en ECB”

De blik van beleggers is deze week voor een belangrijk deel gericht op het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump en de rentevergadering van de Europese Centrale Bank (ECB). Verder zijn er verschillende macro-economische cijfers. Wat betreft bedrijfsresultaten is de beursagenda redelijk leeg.

Trump liet vrijdag weten met nog meer heffingen te kunnen komen op producten uit China. Vrijdag verstreek de deadline voor de invoering van nieuwe Amerikaanse importtarieven op 200 miljard dollar aan Chinese goederen. Daar kan volgens Trump op korte termijn nog voor 267 miljard dollar aan heffingen bijkomen. Volgens de president is het aan China om over de brug te komen. Dat land had eerder gedreigd met tegenmaatregelen. Daarnaast zou Trump van plan zijn om Japan op de korrel te nemen.

Ook zette hij de handelsrelatie met Canada nog verder onder druk door te dreigen met heffingen van 20 procent op auto’s als het de landen niet lukt om tot overeenstemming te komen. Trump herhaalde nog maar eens dat het Noord-Amerikaanse Vrijhandelsverdrag (NAFTA) „de slechtste handelsdeal” ooit was. De huidige gesprekken tussen de Verenigde Staten en Canada hebben nog geen akkoord opgeleverd.

De ECB houdt donderdag een beleidsvergadering. Naar verwachting blijven de belangrijkste rentetarieven ongewijzigd. Waarschijnlijk zal ECB-president Mario Draghi vasthouden aan het plan om de monetaire stimulering eind december geheel stop te zetten. In juni kondigde de centrale bank al aan om vanaf oktober het maandelijkse aankoopbedrag van obligaties te verlagen van 30 miljard euro naar 15 miljard euro en volgend jaar met dat programma te stoppen. De Bank of England (BoE) houdt donderdag ook een rentevergadering.

Op economisch gebied wordt informatie gemeld over onder meer het vertrouwen van Duitse beleggers en de industriële productie in de eurozone. Uit de VS worden cijfers gemeld over bijvoorbeeld de inflatie, winkelverkopen en het consumentenvertrouwen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt met gegevens over de Nederlandse handel en detailhandelsverkopen.

De AEX-index in Amsterdam sloot vrijdag 0,2 procent in de min op 538,51 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 769,10 punten. Op de beurzen elders in Europa was het beeld wisselend. Op Wall Street waren bescheiden minnen te zien.