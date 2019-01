Beleggers dagen bestuurders failliet Imtech

Particuliere beleggers slepen veertien bestuurders en commissarissen van de in 2015 failliet verklaarde technisch dienstverlener Imtech voor de rechter. Ze vinden dat bestuurders en toezichthouders aandeelhouders hebben misleid en stellen hen daarvoor aansprakelijk.

Dat blijkt uit een verklaring, waarin wordt gesproken van corrupte handelspraktijken en het achterhouden van koersgevoelige informatie. Daardoor leden beleggers keer op keer forse verliezen. Door het omvallen van Imtech gingen miljarden aan beurswaarde verloren.

In de dagvaarding staan onder anderen de namen van bestuursvoorzitters René van der Bruggen en Gerard van de Aast, en van de financieel topmannen Boudewijn Gerner en Hans Turkesteen. Ook bijvoorbeeld president-commissarissen Rudy van der Meer, Kees van Lede, Frans Cremers en bestuurder Paul van Gelder zijn gedagvaard.

Bij Imtech was in 2013 een groot boekhoudschandaal aan het licht gekomen. De onderneming verspeelde daarmee het vertrouwen van banken en beleggers en ging uiteindelijk in de zomer van 2015 failliet.