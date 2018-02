„Beleggers cryptomunten houden vertrouwen”

Nederlandse bezitters van digitale munten houden vertrouwen in hun beleggingen ondanks de forse waardedaling sinds december. Dat blijkt uit de zogenoemde Cryptovaluta Monitor van marktonderzoeker Multiscope.

Volgens het onderzoek is ondanks de recente waardedaling het aantal Nederlandse bezitters van cryptovaluta’s gelijk gebleven. Aan het eind van de koersval bezitten nog steeds ongeveer 865.000 Nederlanders één of meerdere munten. Medio januari stond driekwart van de cryptobezitters op winst. Medio februari heeft nog maar 51 procent een positief rendement.

Nederlanders steken geen grote bedragen in cryptomunten. De gemiddelde investering is 200 euro. Men blijkt ook geen grote risico’s te nemen. Zes op de tien kochten bitcoins of andere digitale munten met geld van hun betaalrekening. Minder dan 1 procent investeerde in cryptovaluta’s met geleend geld.

Ongeveer 71 procent koopt cryptomunten om op de lange termijn rendement te maken. De bezitter van digitale munten heeft een zeer hoge verwachting van het toekomstige rendement van de investering.