„Beleggers blijven positief gestemd”

Het vertrouwen van beleggers is in april iets gestegen ten opzichte van een maand eerder. Daarmee blijft het sentiment positief, schrijft ING in zijn maandelijkse beleggersbarometer. Volgens de bank is dat niet verwonderlijk, aangezien bijna elke beurs in de wereld dit jaar al met 10 procent of meer is gestegen.

De graadmeter voor het vertrouwen van beleggers steeg in april twee punten tot 124 punten. Daarmee is volgens ING de rust teruggekeerd, nadat turbulentie op de beurzen in december 2018 het sentiment nog een flinke knauw had gegeven.

Over de ontwikkelingen op de Amsterdamse beurs zijn beleggers evenwel voorzichtig, stelt ING. Desgevraagd voorspelden ze een stand van de AEX van 556 in juli, terwijl de hoofdindex dat niveau al kort na het sluiten van het onderzoek had bereikt.