‘Belegger positief over financiële markten ondanks onrust Iran’

Beleggers zijn aan het begin van het nieuwe jaar positief gestemd over de financiële markten na een voor de beurzen ook al „zeer positief” verlopen 2019. De oplopende spanningen in het Midden-Oosten doen daar niets aan af, al heeft de onrust wel invloed op de voorkeursaandelen van beleggers. Dat meldt onlinebroker BinckBank in zijn Beleggersbarometer.

Het vertrouwen van beleggers liep in januari iets op tot plus 4,8 op een schaal van min 10 tot plus 10. Daarmee komt de index uit op zijn hoogste stand in ruim twee jaar. Sinds de zomer van 2019 is sprake van een groeiend geloof in de markten.

Door de ontwikkelingen in het Midden-Oosten is de olieprijs een belangrijke maatstaf als het gaat om de keuze voor aandelen. Door de oplopende olieprijzen is energiereus Shell de favoriet. Het tegenovergestelde geldt voor luchtvaartconcern Air France-KLM. Verder blijven tech- en farma-aandelen populair onder beleggers. Dat was ook voor de oplaaiende onrust in het Midden-Oosten het geval.