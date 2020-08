Beleggen is als de zee: je dobbert op golven omhoog of omlaag

De crash op de financiële markten heeft ervoor gezorgd dat veel mensen zijn gaan beleggen. Aandelen zakten zo snel in waarde, dat velen dit beschouwden als een forse korting op instappen.

Andere mensen neigden al langer naar beleggen, omdat de spaarrente zo laag is. De lage koersen vormden het zetje om te starten. Beleggen is een bezigheid met risico’s. Voor beleggen tijdens een crisis geldt dat helemaal.

Als we kijken naar eerdere crises, dan trekt zo’n forse koersdaling vooral handelaren of gokkers aan en minder langetermijnbeleggers. Timen op de beurs is tijdens een crisis haast onmogelijk en gokkers verliezen het daarom uiteindelijk van echte beleggers.

Na een eerste daling zie je gedurende een crisis de koersen vaak weer fors stijgen. Dat is nu ook het geval. Het is alsof er helemaal geen sprake is van een pandemie. Dat is de eerste fase. Daarna begint de echte daling. Veel mensen gaan dan twijfelen of ze moeten verkopen. Meestal klinken er dan beurswijsheden als: wie geschoren wordt, moet stilzitten.

Ook gokkers die eigenlijk een snelle rit omhoog wilden maken en te laat zijn uitgestapt, zijn ineens langetermijnbeleggers geworden. Als de koersen verder zakken gaan ze toch serieus overwegen om te verkopen.

Een andere beurswijsheid is immers: cash is king. In de slotfase komt de blindepaniekverkoop van particulieren. In deze laatste fase stappen professionele beleggers in om hun portefeuilles voor de lange termijn uit te breiden.

Geld over

Als je als particulier nu toch wilt beleggen? Op een spaarrekening roest je spaargeld toch weg? En dan moet je er zelfs nog belasting over betalen.

Kijk allereerst of je geld over hebt. Verwacht je binnen korte tijd dit geld nodig te hebben voor een auto, een verhuizing of andere grote bestedingen, dan moet je het niet risicovol wegzetten. Je wordt tenslotte mede-eigenaar van een bedrijf en dat doe je niet voor de korte termijn. Als je het geld op korte termijn nodig hebt, kun je het beter op een spaarrekening zetten.

Daarnaast is je doel belangrijk. Beleg je zonder doel, dan stop je vaak je geld in iets wat op dat moment veel rendement belooft. Voorbeelden van doelen kunnen zijn: de studie van een kind, het aflossen van je huis of je pensioen. Het is van belang de beleggingen zo in te richten dat je die doelen gaat halen. Het komt dan meer aan op het managen van risico’s met een bijbehorend tijdpad dan op het rendement. Geschikte beleggingen in zo’n geval kunnen aandelen zijn, maar ook een eenvoudige spaarrekening.

Verder is timing vrijwel niet mogelijk, al weten we nu wel zeker dat we een recessie gaan krijgen. Beleggen is als de zee: je dobbert voortdurend op golven, omhoog of omlaag. Op de lange termijn gaat het erover of het eb wordt of vloed. Tussentijdse dalingen en stijgingen zijn dan minder relevant. Door maandelijks in te leggen koop je zowel op pieken als in dalen, waarbij je risico’s per saldo lager zijn. Je beperkt het risico op zakken en uiteraard ook het rendement omhoog. Uiteindelijk beoog je op een verantwoorde manier je financiële doelen te halen.

De auteur is Master of Financial Planning. Volgende keer: een nieuw energielabel vanaf 1 januari 2021? Suggesties of vragen: financieel@refdag.nl