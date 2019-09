’Belastingkloof zzp’er en werknemer te groot’

Door fiscale voordelen voor zzp’ers in Nederland wordt het verschil in belastingafdracht door zelfstandigen ten opzichte van doorsnee werknemers in loondienst te groot. Dat stelt hoogleraar Arbeidsrecht Gerrard Boot van de Universiteit Leiden in Elsevier Weekblad.

Boot maakt een vergelijking tussen een werknemer in loondienst die 30.000 euro bruto verdient en een zzp’er die hetzelfde bedrag beurt. De werknemer betaalt 6000 euro belasting terwijl de zzp’er maar 1000 euro afdraagt.

„Dan kun je zeggen dat die zzp’er daarvan zijn voorzieningen moet treffen, zoals verzekeringen, dat is waar, maar dan nog is het grote verschil niet gerechtvaardigd”, aldus de hoogleraar. „Met al die fiscale faciliteiten voor zzp’ers is een bedrag van meer dan 3 miljard euro gemoeid en dat is gewoon te veel.”

Nederland telt steeds meer zzp’ers. In 2003 waren dat er circa 630.000. In 2018 stonden 1,1 miljoen zzp’ers geregistreerd. Daarmee behoort Nederland tot de grootste groeiers in Europa.