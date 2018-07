Belastingheffing en privacy sluiten elkaar niet uit

Privacy is een groot goed. Althans dat zou men denken. Door allerlei recente publicaties, zoals van de Panama Papers, lijkt dit adagium zo nu en dan verloren te gaan.

Hoe rijk iemand is, gaat anderen niets aan, maar uiteraard wél de fiscus. Staatssecretaris Snel van Financiën beantwoordde vrijdag Kamervragen met betrekking tot het gebruik van de zogenoemde open commanditaire vennootschap (cv). De vragenstellers leken hierbij soms te zijn vergeten dat het verlangen naar privacy en rechtvaardige belastingheffing twee heel verschillende dingen zijn.

Een open cv is een bijzondere firma, waarbij een partij vermogen inbrengt en een andere partij beheert. De open cv betaalt gewoon belasting, maar hoeft geen jaarrekening te publiceren. Haar vermogen is dus niet zichtbaar. De open cv wordt in de praktijk mede gebruikt uit privacyoverwegingen, zodat derden niet kunnen achterhalen hoe vermogend iemand is.

Belastingdienst

De staatssecretaris bevestigt in zijn beantwoording dat de Belastingdienst geen privacystructuren goedkeurt. De wens om vermogen niet zichtbaar te laten zijn voor derden is immers niet iets waar de Belastingdienst iets van kan vinden, mits er uiteraard gewoon belasting wordt betaald. De beheers- en eigendomsstructuur van de open cv alsook de omvang van het vermogen moet dus normaliter op enig moment – eventueel vooraf – aan de Belastingdienst bekend worden gemaakt. De fiscus mag immers juist wel weten hoe vermogend iemand is.

De staatssecretaris erkent dan ook expliciet dat privacystructuren veelal niet worden opgezet om minder belasting te betalen of het vermogen uit het zicht van de Belastingdienst te krijgen. Privacystructuren, ook de structuur van de open cv, zijn veelal slechts gericht op het beschermen van de privacy van de vermogenden en hun familie jegens anderen. De staatssecretaris onderschrijft dus dat een open cv gebruikt mag worden om vermogen te anonimiseren. Hij wil dat niet veranderen, ook al omdat transparantie van gehouden belangen in rechtspersonen al wordt bereikt door de toekomstige invoering van het zogeheten UBO-register, dat witwaspraktijken moet tegengaan. In dit register wordt de uiteindelijke belanghebbende (”ultimate benificial owner”, afgekort UBO) geregistreerd. De UBO van een open cv is degene die direct of indirect meer dan 25 procent van het eigendomsbelang houdt of meer dan 25 procent van de zeggenschap kan uitoefenen.

Aangifte

De staatssecretaris ziet vooralsnog geen reden om open cv’s te verplichten een jaarrekening op te stellen. Een open cv dient een aangifte vennootschapsbelasting te doen en zal daarvoor toch al fiscale jaarstukken opstellen die bekend zijn bij de Belastingdienst. De jaarcijfers van een cv worden daarom niet bekend voor het publiek.

Al met al een afgewogen beantwoording. Privacy is een groot goed, en tegelijk gaat dit niet zover dat iemand zijn vermogen geheim kan en mag houden voor de fiscus. Of de vragenstellers tevreden zijn, moet worden afgewacht. Hoe dan ook valt te hopen dat gerechtvaardige privacyoverwegingen van burgers niet het onderspit zullen delven.

De auteur werkt bij HVK Stevens Belastingadvies. Reageren? fiscaal@refdag.nl