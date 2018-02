Belastingdruk eenverdiener loopt op

Eenverdieners krijgen steeds meer belastingen voor de kiezen. De belastingdruk op eenverdieners is de afgelopen tien jaar sterk opgelopen en het einde is nog niet in zicht, concludeert het Centraal Planbureau (CPB) na onderzoek.

In de toekomst wordt de belastingdruk op eenverdieners zelfs hoger dan op tweeverdieners. Dat is opvallend, omdat eenverdieners een lager inkomen hebben. Het CPB ziet een paar opties om de verschillen te repareren, maar die leiden allemaal tot verminderde arbeidsparticipatie en minder economische zelfstandigheid, vooral van vrouwen.

Het fiscale beleid stond het afgelopen decennium juist in het teken van meer arbeidsparticipatie, individualisering en de economische zelfstandigheid van vrouwen. Door dat beleid lopen de inkomensverschillen tussen eenverdieners en tweeverdieners steeds verder op.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers noemt op Twitter de groeiende ongelijkheid onrechtvaardig. Volgens hem remt het huidige kabinet, met zijn partij erin, die ontwikkeling wel af. „Maar nieuw en groter fiscaal onrecht dreigt”, erkent ook Segers.