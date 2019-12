Belastingdienst waarschuwt voor nepberichten

De Belastingdienst waarschuwt dat criminelen zich via e-mail en sms voor de fiscus uitgeven. Dat doen ze eigenlijk altijd wel, maar momenteel is deze vorm van phishing blijkbaar bijzonder populair. De dienst kreeg deze en vorige week veel meer meldingen dan gebruikelijk.

In de berichten staat dat de ontvanger direct een openstaande vordering aan de Belastingdienst moet betalen. De fiscus waarschuwt dat ontvangers die berichten niet moeten openen en direct moeten verwijderen. Ook is het zaak om bijlages niet te openen. Mensen die wel hebben betaald of schade aan de computer hebben, moeten zich melden bij hun bank en aangifte doen bij de politie.

Normaal krijgt de Belastingdienst veertig meldingen per week over phishing. Vorige week waren dat er vijfhonderd en afgelopen maandag alleen al ging het om duizend berichten.