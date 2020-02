Belastingdienst stopt bij meer mensen voorlopige teruggave

Door aangepaste regels heeft de Belastingdienst de voorlopige belastingteruggave van 124.000 mensen stopgezet. Dat zijn er tienduizenden meer dan in vorige jaren. Als betrokkenen menen dat het besluit onterecht is, dan kunnen ze alsnog teruggave vragen, aldus een woordvoerder van de fiscus.

Betrokkenen kregen rond de jaarwisseling of zelfs medio januari een brief over het stopzetten van het bedrag. Het besluit scheelt deze mensen vaak honderden euro's per maand. Het is waarschijnlijk bij duizenden gevallen ook nog onterecht, meldt RTL Nieuws.

De fiscus zegt te willen voorkomen dat mensen achteraf moeten terugbetalen. Als blijkt dat ze toch recht hebben op teruggave, wordt het bedrag over de rest van het jaar uitgekeerd. Normaal wordt de verwachte teruggave over twaalf maanden verdeeld.

De Belastingdienst wil de risico's beperken als bijvoorbeeld het inkomen niet goed kan worden ingeschat. Normaal gaat de voorlopige teruggave van jaar op jaar automatisch door.