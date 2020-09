Belastingdienst lanceert checklist voor mensen die scheiden

De Belastingdienst lanceert een checklist voor mensen die gaan scheiden. Uit een recente peiling van de organisatie blijkt namelijk dat bijna de helft van de ondervraagden niet weet welke belastingzaken bij een scheiding geregeld moeten worden.

De Belastingdienst ondervroeg honderden mensen. Veel van hen wisten niet of zij samen of apart aangifte moesten doen in het jaar na de scheiding. Bijna de helft van de ondervraagden gaf aan binnen drie maanden wijzigingen te hebben doorgegeven in de voorlopige aanslag. Bijna twee derde deed dit binnen zes maanden. Volgens de dienst is samen aangifte doen voordelig, omdat de ex-partners nog een keer de inkomsten en aftrekposten gunstig kunnen verdelen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat ruim een kwart van de mensen in het jaar na de scheiding méér moest terugbetalen aan de fiscus dan verwacht. Mensen die scheiden kampen verder met vragen over zorgtoeslag, aftrekposten, fiscaal partnerschap, toeslagen en de voorlopige aanslag. Daarom lanceert de dienst nu checklist op de website, waarbij mensen met een paar vragen inzicht krijgen in hun persoonlijke situatie en wat er moet gebeuren.

Bij een scheiding verandert vaak de financiële situatie, zoals de woonlasten, het inkomen of het aantal uren kinderopvang. Omwille van de hoogte van voorlopige aanslagen en toeslagen is het volgens de Belastingdienst handig om de nieuwe situatie zo snel mogelijk door te geven. Dit voorkomt dat mensen achteraf moeten terugbetalen.