Belastingdienst komt met campagne voor woningeigenaren

Kersverse woningeigenaren maken vaak fouten in hun belastingaangifte. Daarom komt de Belastingdienst dit najaar met een campagne om woningeigenaren op weg te helpen met hun belastingzaken. Dit gebeurt met concrete tips en door een checklists.

Welke kosten van de koop van een eigen woning zijn aftrekbaar? Hoe zit het als ik tijdelijk twee woningen heb? Een greep uit de vragen die de Belastingdienst krijgt van nieuwe woningeigenaren, aldus de Belastingdienst. „Het komt vaak voor dat mensen te weinig of juist te veel belasting hebben betaald. Dat willen we zo veel mogelijk voorkomen. Met deze campagne willen we woningeigenaren helpen door de fiscale gevolgen van het hebben van een koopwoning inzichtelijker te maken.”

De hypotheekmarkt lijkt nog niet getroffen te zijn door de coronacrisis. In het tweede kwartaal van dit jaar werden maar liefst 145.940 hypotheekaanvragen gedaan, 40 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, volgt uit data van Hypotheken Data Netwerk. Het gaat met name om ‘oversluiters’ en woningeigenaren die een tweede hypotheek nemen. De groep starters is groter dan vorig jaar.