„Belastingafspraak Shell kostte 893 miljoen”

Een omstreden deal van Shell met de Belastingdienst kostte de schatkist vorig jaar 893 miljoen euro. Dat berekende Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (Somo) op basis van het dividend dat het olie- en gasbedrijf vorig jaar uitkeerde. Volgens Somo liep de Staat van 2005 tot en met 2017 al meer dan 7 miljard euro aan dividendbelasting mis.

Toen Shell de Britse en Nederlandse delen in 2004 samenvoegde en het hoofdkantoor in Nederland vestigde, maakte het afspraken met de Belastingdienst. Om te voorkomen dat Britse aandeelhouders in Nederland dividendbelasting moeten betalen, werd een constructie bedacht waarbij het dividend voor hen via een trust op Jersey wordt geleid.

De belastingafspraak van Shell ligt sinds vorig jaar onder vuur. Toen zette hoogleraar belastingrecht Jan van de Streek van de Universiteit van Amsterdam grote vraagtekens bij de rechtsgeldigheid van die zogeheten ruling. De precieze inhoud van de afspraak is echter geheim, zodat die niet gecontroleerd kan worden.

Shell laat in een verklaring weten afstand van het rapport te nemen omdat dit „uitgaat van een verkeerde veronderstelling”. Volgens de onderneming heeft de schatkist „juist baat bij Shell”.