Belastingaangifte versus huishouden; een goede verdeling is belangrijk

De vooringevulde belastingaangifte over 2018 staat weer klaar. Uit onderzoek blijkt dat één op de drie Nederlanders liever zijn of haar belastingaangifte invult dan het huishouden doet.

Net als het huishouden is het invullen van de belastingaangifte altijd iets om tegenop te zien. Achteraf bezien is het vaak toch eenvoudiger dan op voorhand gedacht. Ook hebben beide nog iets anders gemeen.

Een goede verdeling is belangrijk. Waarschijnlijk kent u het veld aan het einde van de aangifte waarin u inkomsten kunt verdelen. Mijn indruk is dat eindeloos wordt gepuzzeld met deze knop om zo tot een optimale verdeling te komen. Hoe mooi zou het zijn als u begrijpt wat wordt verdeeld. Door bijvoorbeeld vermogen slim te verdelen, kunnen twee fiscaal partners met een gezamenlijk vermogen van 260.000 euro, 492 euro aan belasting besparen.

Verdeling van inkomen

Tot 1973 werd al het bezit van de gehuwde vrouw toegerekend aan haar man. Pas in 1984 werd het bezit van de gehuwde vrouw toegerekend aan de vrouw zelf. Verdeling van vermogen is dus nog niet zo lang mogelijk.

Overigens is fiscaal partnerschap wel een voorwaarde voor verdeling. In principe wordt elke belastingplichtige individueel behandeld. U moet zelf belasting betalen over uw eigen inkomen. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van eigen aftrekposten. Toch zijn er een aantal posten die partners kunnen verdelen om het belastingvoordeel te optimaliseren.

Verdeling is gunstig bij het gebruik van heffingskortingen, aanslaggrens en de tarieven in box 1 en box 3.

Niet alle posten kunnen worden verdeeld. Sommige posten zijn persoonlijk. Posten die u kunt verdelen zijn bijvoorbeeld de aftrekposten eigen woning, zorgkosten, studiekosten, giften en box 3 vermogen. Posten die u niet onderling kunt verdelen zijn bijvoorbeeld loon, uitkeringen, pensioen en winst uit onderneming.

Aandachtspunten

Bij verdeling moet worden gekeken naar het tarief aan belasting wat wordt betaald in box 1. Verdient de ene partner zodanig dat een deel van het inkomen wordt belast tegen het hoogste tarief (51,95 procent), dan ligt het voor de hand dat de aftrekposten bij deze partner worden neergezet. Ook in box 3 is sinds 2017 sprake van een getrapt tarief. Verdeel het vermogen daarom gelijkmatig over de partners.

Verder is sprake van een aanslaggrens. Indien u 46 euro of minder aan belasting bent verschuldigd, dan hoeft u dit bedrag niet te betalen. Door een optimale verdeling zorgt u dat één van de partners slechts 46 euro hoeft te betalen.

Ook het juiste gebruik van heffingskortingen is van belang. Bent u pensioengerechtigd? Dan heeft u recht op ouderenkorting. Bij een verzamelinkomen van meer dan 36.346 euro bedraagt deze korting 72 euro. Is het verzamelinkomen minder dan 36.346 euro dan bedraagt de korting 1.418 euro. Het verzamelinkomen kunt u beïnvloeden door aftrekposten en vermogen te verdelen. Door een optimale verdeling kunt u bereiken dat recht ontstaat op de hoge ouderenkorting.

Verdeling is alleen mogelijk bij de online aangifte. Bij de aangifte-app kunt u de voorgestelde verdeling niet aanpassen.

De auteur is belastingadviseur bij Visser & Visser Belastingadviseurs. Reageren? fiscaal@refdag.nl