Belangstelling voor Norwegian Air neemt toe

Prijsvechter Norwegian Air is meerdere keren benaderd door vertegenwoordigers van andere luchtvaartconcerns, na de avances van International Airlines Group (IAG) eerder deze maand. Dat meldde de Noorse luchtvaartmaatschappij donderdag, zonder verdere details te verstrekken.

IAG bouwde recent een belang van 4,6 procent op in de Noorse luchtvaartmaatschappij. Het moederbedrijf van onder meer British Airways en Iberia zei daarnaast een bod op het hele bedrijf te overwegen. Als reactie daarop liet Norwegian Air-topman Bjørn Kjos weten dat zijn bedrijf niet te koop is.

„De raad van bestuur heeft een stuurgroep opgericht en financiële en juridische adviseurs aangetrokken om de situatie te beoordelen”, zei Norwegian Air nu in een verklaring over de nieuwe interesses. En ook Kjos zette de deur op een kier, door te zeggen dat „alles te koop is als de prijs goed is”.

Uit een donderdag gepubliceerd handelsbericht over het eerste kwartaal bleek dat het bedrijfsresultaat van Norwegian Air met 31 procent daalde tot een verlies van 2,2 miljard Noorse kronen (227 miljoen euro). De omzet steeg met een derde tot 7 miljard Noorse kronen.