Belangrijke belastingwijzigingen op een rij

De Eerste Kamer heeft op 19 december ingestemd met het Belastingplan 2018. Het ministerie van Financiën zet enkele belangrijke belastingwijzigingen per 1 januari 2018 op een rij.

Spaarders en beleggers gaan minder belasting betalen. Allereerst wordt het heffingvrije vermogen in box 3 verhoogd van 25.000 euro naar 30.000 euro. Voor fiscale partners geldt een gezamenlijk heffingvrij vermogen van 60.000 euro. Ook wordt meer rekening gehouden met de huidige lage spaarrente. De heffing in box 3 zal dichter aansluiten bij de gemiddelde werkelijke rendement. Voor het belastingjaar 2018 wordt uitgegaan van de gemiddelde spaarrente van juli 2016 tot en met juni 2017.

Voor pleegkinderen en hun verzorgende ouders, die een pleegvergoeding of kinderbijslag ontvangen, kan het financieel ongunstig zijn om elkaars fiscale partner te worden als het pleegkind 18 jaar oud wordt. Vanaf 1 januari kunnen zij aan de Belastingdienst vragen om het fiscaal partnerschap te veranderen.

De koopkracht van gepensioneerden wordt versterkt door een verhoging van de ouderenkorting bij de belastingaangifte. De korting gaat met 115 euro omhoog naar 1418 euro.

Een scheiding kan nadelige gevolgen hebben voor de hoogte van de toeslagen die iemand ontvangt als zijn of haar ex-partner aanzienlijk meer gaat verdienen. De fiscus berekent het recht op toeslag namelijk aan de hand van beider jaarinkomens over een heel jaar. Om die gevolgen te voorkomen kan een gescheidene bij de Belastingdienst een beroep doen op de zogenoemde 10 procentregeling. Voorwaarde is dat het jaarinkomen van de ex-partner minimaal 10 procent hoger is geworden.

De prijs van sigaretten, rooktabak en sigaren gaat op 1 april omhoog. Een pakje van 20 sigaretten wordt 18 cent duurder (accijns plus btw) en een pakje shag van 40 gram wordt 36 cent duurder.

Er komt een eenduidige en heldere definitie voor geneesmiddelen die onder het verlaagde btw-tarief van 6 procent vallen. Dat tarief geldt met ingang van 2018 alleen voor producten waarvoor een (parallel)handelsvergunning als geneesmiddel of homeopathisch geneesmiddel is afgegeven of die daar expliciet van zijn vrijgesteld. Producten die niet als geneesmiddel zijn erkend, vallen onder het standaard btw-tarief van 21 procent. Dit betreft bijvoorbeeld tandpasta, shampoo en zonnebrandmiddelen.

