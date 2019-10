Begrotingstekort VS nadert 1000 miljard dollar

Het Amerikaanse begrotingstekort is het afgelopen boekjaar met ruim een kwart gestegen tot net geen biljoen dollar, namelijk 984 miljard dollar om precies te zijn. Dat blijkt uit gegevens van het Amerikaanse ministerie van Financiën.

Het is het vierde jaar op rij dat het begrotingstekort oploopt. Daarmee is het tekort op weg naar historische proporties. Volgend jaar wordt de kaap van een biljoen geslecht. Afgezet tegen het bruto nationaal product is het tekort nu 4,6 procent. Ter vergelijking: dat was onder Trumps voorganger Barack Obama nog 2,2 procent.

Volgens minister van Financiën Steve Mnuchin „werken” de economische plannen van Trump. Critici stellen juist dat de overheid financieel orde op zaken zou moeten stellen voordat economisch gezien slechtere tijden aanbreken, in plaats van nu met geld te smijten dat moet worden geleend, zo stelde een economische belangengroep onder leiding van een vroeger staflid van oud-president Bill Clinton.