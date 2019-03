Begrotingsoverschot overheid gestegen

De overheid heeft vorig jaar een overschot op de begroting behaald van ruim 11 miljard euro. Dat komt overeen met 1,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp), aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers over de overheidsfinanciën. Dat is een hoger overschot dan waar het kabinet in de laatste Miljoenennota rekening mee hield.

De inkomsten stegen met 4,7 procent, vooral door een stijging van opbrengsten uit belastingen en wettelijke premies die 14 miljard euro hoger uitvielen dan een jaar eerder. Dat kwam voor een groot deel door de btw, vennootschapsbelasting en de loon-en inkomstenheffing. Ook stegen de inkomsten uit onder meer de belasting van personenauto’s en motorrijtuigen, kansspelbelasting en de dividendbelasting met meer dan 10 procent.

Er was ook een eenmalige meevaller. De megaschikking van ING wegens falend antiwitwasbeleid leverde de schatkist bijna 800 miljoen euro op.

De uitgaven stegen met 4,1 procent. De overheid gaf meer uit aan lonen en zorg. Daarnaast droeg Nederland meer af aan de Europese Unie. Volgens het CBS ging er ook meer geld naar internationale samenwerking, zoals de wederopbouw van het door een orkaan getroffen Sint Maarten.

De overheidsschuld daalde, net als de laatste jaren, en kwam uit op 52,4 procent van het bbp. Dat is ruim 405 miljard euro, oftewel ruim 23.000 euro per inwoner.

De Europese normen zijn een maximaal tekort van 3 procent en een maximale schuld van 60 procent van het bbp. Vanaf 2013 zit Nederland onder de tekortnorm en vorig jaar werd voor het tweede jaar op rij een overschot in de boeken gezet.