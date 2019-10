Beeldsensoren stuwen winst Sony

Elektronica- en entertainmentreus Sony heeft zijn winstverwachting voor het hele boekjaar verhoogd, na een beter dan verwacht tweede kwartaal. Vooral de verkopen van beeldsensoren die worden gebruikt in smartphones zorgen voor de positievere noot bij de Japanners. Daartegenover stonden wel mindere prestaties van de gamedivisie van het bedrijf.

Voor het boekjaar dat loopt tot en met maart rekent Sony nu op een operationele winst van 840 miljard yen, omgerekend 6,9 miljard euro. Eerder ging het concern uit van 810 miljard yen. De voorbije meetperiode werd afgesloten met een operationele winst van 279 miljard yen, wat fors meer was dan de gemiddelde verwachting van analisten.

Gelet op de ontwikkelingen in de smartphone-industrie zou de vraag naar beeldsensoren van Sony moeten blijven stijgen. Daarbij wijzen verschillende marktkenners op drievoudige camera’s waar steeds meer smartphones mee worden uitgerust. Bij de gamedivisie sneed Sony wel in zijn verwachtingen. Onder meer de verkopen van de spelcomputer PS4 vallen ietwat tegen. Sony verwacht er daar in het lopende boekjaar nu 13,5 miljoen van te verkopen. Dat zijn er 1,5 miljoen minder dan eerder geraamd.