Bedrijvigheid Philadelphia stort in

De industriële bedrijvigheid rond de Amerikaanse stad Philadelphia is deze maand gekelderd. Volgens de Federal Reserve van Philadelphia zakte de zogeheten Philly Fed-index, die de bedrijvigheid weerspiegelt, in april naar een niveau van min 56,6, wat flink lager was dan economen in doorsnee hadden verwacht.

De graadmeter kwam in maart nog uit op -12,7.

Eerder deze week kwam ook een vergelijkbare graadmeter voor de industrie rond New York. Daar was eveneens een zware daling te zien. De cijfers tonen het schadelijke effect van het coronavirus voor de Amerikaanse economie aan.