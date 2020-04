Bedrijvigheid Japanse economie flink lager

De bedrijvigheid in de Japanse economie is in april stevig teruggelopen. Met name de dienstensector kreeg forse klappen, maar ook in de industrie werd de grootste neergang in elf jaar gemeten. Dat komt naar voren uit voorlopige inkoopmanagersindexen die onderzoeksbureau IHS Markit en Jibun Bank samenstellen.

Die index kwam voor de dienstensector uit op 22,8, wat de laagste stand ooit is, na een stand van 33,8 vorige maand. In de industrie kwam de graadmeter uit op 43,7 van 44,8 vorige maand. Een stand onder de 50 duidt op krimp, boven de 50 is er sprake van groei.

Volgens economen van Markit tonen de cijfers aan dat het „verlammende effect” van de coronapandemie in april alleen maar is toegenomen. Analisten rekenen erop dat de Japanse economie zeker drie kwartalen economische krimp zal ondergaan nu exportmarkten stilliggen, de productie wordt teruggeschroefd en ook consumenten minder uitgeven. Sommige economen rekenen op een krimp van meer dan 20 procent dit kwartaal.