Bedrijvigheid industrie en dienstensector VS stijgen door

De bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie is in november flink harder gegroeid dan een maand eerder. De dienstensector in de VS groeide eveneens in een hogere versnelling dan in oktober, meldt marktonderzoeker Markit op basis van voorlopige cijfers.

De inkoopmanagersindex voor de industrie van Markit noteerde in de VS voor deze maand een stand van 56,7 tegen 53,4 in oktober. Een niveau van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp. Economen hielden in doorsnee rekening met een stand van 53 voor november.

Voor de dienstensector, met bijvoorbeeld luchtvaart, horeca en detailhandel, kwam de graadmeter van Markit uit op 57,7 tegenover 56,9 een maand eerder. Dat was de hoogste stijging sinds maart 2015. Hier gingen economen in doorsnee uit van een stand van 55.

De cijfers zijn opvallend omdat in Europa de inkoopmanagersindexen juist daalden ten opzichte van een maand eerder. In de meeste landen kwamen ze daardoor uit op minder snelle groei in de industrie en krimp in de dienstensector. Die sector wordt hard getroffen door de lockdowns in veel landen.