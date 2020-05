Bedrijvigheid dienstensector VS flink omlaag door coronacrisis

De bedrijvigheid in de Amerikaanse dienstensector, met bijvoorbeeld de luchtvaart, horeca en detailhandel, is in april onder druk van de coronacrisis stevig teruggevallen. Dat komt naar voren uit een cijfer van onderzoeksinstituut ISM.

De inkoopmanagersindex, de graadmeter voor de bedrijvigheid, kwam uit op een stand van 41,8, tegenover 52,5 in maart. Een stand van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. Onder economen was de verwachting al dat de sector zou krimpen, met een gemiddelde prognose van 37,9.

Het gaat om een macro-economisch cijfer dat beleggers op Wall Street altijd scherp in de gaten houden. Het Britse onderzoeksbureau Markit kwam dinsdag met eigen definitieve cijfers over de Amerikaanse dienstensector. Bij een voorlopige raming had Markit al gemeld dat de activiteit zeer sterk is gekrompen vanwege de coronacrisis. Ten opzichte van die eerdere schatting hebben de onderzoekers hun cijfer licht naar beneden bijgesteld, naar 26,7. Eerder werd nog een stand van 27,0 gemeld.

De economie van de Verenigde Staten heeft zwaar te lijden onder de coronacrisis. Vorige week was al duidelijk geworden dat aan de aanhoudende groei van de Amerikaanse economie een einde is gekomen. In het eerste kwartaal was volgens een raming van de overheid sprake van daling van het bruto binnenlands product (bbp) met 4,8 procent. Dat betekende de sterkste krimp sinds de uitbraak van de financiële crisis in 2008.