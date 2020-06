Bedrijven vragen massaal uitstel aan bij Belastingdienst

Nederlandse bedrijven hebben vanwege de coronacrisis massaal uitstel van betaling aangevraagd en gekregen bij de Belastingdienst. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers. In totaal gaat het om een bedrag van bijna 10 miljard euro aan uitgestelde belastingen.

Van 1 april tot en met 12 juni verleende de Belastingdienst aan 128.000 bedrijven drie maanden uitstel van betaling. Bijna 21.000 van de 66.000 bedrijven met 10 tot 250 werknemers hebben uitstel aangevraagd. Vooral de horeca had moeite met zijn financiële verplichtingen. In die sector mag 57 procent van de ondernemingen belastingen later betalen.

De verzoeken om uitstel bij de Belastingdienst gaan om de inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw). Bedrijven die later willen betalen maken volgens het CBS vaak ook gebruik van andere steunmaatregelen zoals de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS).