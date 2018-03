Bedrijven vinden brexitafspraken „hoopgevend”

Het Nederlandse bedrijfsleven is blij met het in Brussel bereikte principeakkoord over een overgangsperiode na de brexit. Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland spreken van hoopgevende afspraken. „Maar het gevaar is nog niet geweken”, zo benadrukken ze ook.

„Wij hebben steeds gezegd dat ondernemers minimaal één jaar voor de brexit-datum van 29 maart 2019 zekerheid moeten hebben over een overgangsperiode. En we willen na die periode maar één echt verandermoment. Dat lijkt te gaan lukken en dat ziet er goed uit”, stelt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer. „Tegelijkertijd moeten we niet te vroeg juichen. Want er is een aantal dingen nog niet geregeld, zoals rond de Ierse grens.”

Voorlopig zullen importerende en exporterende bedrijven zich dus moeten blijven voorbereiden op het minst gunstige scenario, ook wel een harde brexit genoemd. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie evofenedex. Dit akkoord over een overgangstermijn komt immers op losse schroeven te staan als de onderhandelingen over de nieuwe handelsrelatie met de Britten spaak lopen, aldus de belangenbehartiger voor bedrijven in de handel en logistiek.