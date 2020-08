Bedrijven steken meer geld in milieuvoorzieningen

Nederlandse bedrijven hebben vorig jaar bijna 1,2 miljard euro gestoken in milieuvoorzieningen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat het om een stijging van 44 miljoen euro ten opzichte van 2018.

Van de totale milieu-investeringen in 2019 door bedrijven is ruim 90 procent besteed aan voorzieningen die tot een betere luchtkwaliteit en een schonere energievoorziening moeten leiden. Het gaat hier om investeringen in bijvoorbeeld luchtfilters, katalysators, windmolens en zonneparken. Ook ging er geld naar bijvoorbeeld installaties voor het zuiveren van afvalwater, de bestrijding van bodemverontreiniging, het verwerken van afval en het beperken van geluidhinder.

Het statistiekbureau merkt op dat de milieu-investeringen van bedrijven van jaar tot jaar sterk kunnen verschillen. In 2015 en 2016 lagen de jaarlijkse uitgaven hieraan nog rond de 2 miljard euro. Dit had vooral te maken met de afronding van enkele grote projecten. De investeringen in bijvoorbeeld de aanleg van een windmolenpark op zee worden pas in de cijfers meegenomen op het moment van oplevering.

Milieu-investeringen waren vorig jaar goed voor 7,9 procent van de totale investeringen van bedrijven. Dat is wel iets lager dan in 2018. Toen was dit nog 8,2 procent. Sinds 1975 is het milieuaandeel gestegen van minder dan 3 procent tot rond de 8 procent in de laatste twee jaar. Vooral energiebedrijven en in mindere mate de chemie en de voedingsmiddelenindustrie trekken jaarlijks veel geld uit voor milieuvoorzieningen.