Bedrijven smeken EU om schone vrachtwagens

Zes grote bedrijven, waaronder Nestlé en Carrefour, dringen bij Europa aan op strengere doelstellingen voor uitstootloze vrachtwagens. Die moeten de sector zekerheid verschaffen om de sprong te wagen.

Europa werkt momenteel aan de eerste CO2-wetgeving voor vrachtwagens. Die moet de fabrikanten verplichten om uitstootloze modellen te verkopen, schreven zes grote bedrijven donderdag in een brief aan de Europese klimaatcommissaris Miguel Arias Cañete, de Europese milieuministers en belangrijke parlementsleden.

De brief is ondertekend door voedingsconcern Nestlé, distributiebedrijven Carrefour en Spar en de logistieke bedrijven Alstom, Geodis en DB Schenker.

Zekerheid

Zo’n verkoopsdoelstelling moet vooral zekerheid verschaffen voor de sector om groene keuzes te kunnen maken, zeggen de bedrijven.

„We hebben meer marktzekerheid nodig over de beschikbaarheid van zero-uitstoottrucks als we onze klimaatverantwoordelijkheid willen opnemen”, zegt Philippe de Carné, verantwoordelijke voor Innovatie bij de logistieke groep Geodis. „Een realistische maar ambitieuze doelstelling is cruciaal om die te creëren.”

Vrachtwagens zijn verantwoordelijk voor bijna 20 procent van de stikstofuitstoot in Europese steden, en vracht- en bestelwagens samen veroorzaken bijna 40 procent van de totale uitstoot van CO2 uit het wegtransport.

En de bouwers van de trucks hebben geen goede reputatie wat innovatie betreft: in 2017 kregen Europese fabrikanten een recordboete van 3,8 miljard euro vanwege een kartel om de prijzen op te drijven en de introductie van nieuwe technologieën te vertragen.

Ambitie

Het Europees Parlement steunt een doelstelling van 5 procent voor zero-emissietrucks in 2025. De Europese milieuministers doen dat in principe ook, maar enkel als een evaluatie van de wetgeving in 2022 het aangewezen vindt. En daar wringt het schoentje: bedrijven pleiten voor een definitieve doelstelling die zekerheid moet verschaffen.

„Bedrijven smeken om een sterke wetgeving die de productie van voldoende uitstootloze vrachtwagens garandeert”, zegt Stef Cornelis, van de milieuorganisatie Transport & Environment. „Een doelstelling van 5 procent is een duidelijke stap in de juiste richting. Het zal Europa helpen om af te raken van vrachtwagens op fossiele brandstoffen. Uiteindelijk moeten we onze lucht verschonen, de uitstoot van CO2 verminderen en onze energiebevoorrading garanderen. Daarom is een ambitieuze doelstelling zo belangrijk.” >>rd.nl/truck