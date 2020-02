Bedrijven proberen schade door coronavirus te beperken

Wereldwijd nemen bedrijven maatregelen om de schade door de snelle uitbreiding van het nieuwe coronavirus te beperken. De beurzen gaan opnieuw onderuit. Maar het is nog te vroeg om te zeggen wat impact is op de wereldeconomie.

Bij informatie- en dataleverancier Wolters Kluwer gaat al het werk gewoon door, zei bestuursvoorzitter Nancy McKinstry woensdag in Amsterdam bij de presentatie van de jaarcijfers. „Het belangrijkste is dat onze werknemers veilig zijn”, zegt McKinstry. Het bedrijf heeft daarom uit voorzorg kantoren gesloten in China, Zuid-Korea en Italië. „Maar veel mensen werken thuis door. Wij hebben de technologie in huis waarmee wij onze klanten kunnen blijven bedienen.”

Wolters Kluwer probeert volgens McKinstry zelf een steentje bij te dragen aan de strijd tegen het virus. Zo stelt het bedrijf sommige medische databases gratis ter beschikking voor artsen en onderzoekers in getroffen gebieden.

Het is volgens McKinstry nog veel te vroeg om te zeggen welke impact het coronavirus heeft op de wereldeconomie en op Wolters Kluwer. Wel wijst ze erop dat de tot dusver getroffen landen betrekkelijk kleine markten zijn. „Onze belangrijkste markt is de Verenigde Staten. Die wordt nog niet geraakt.”

Luchtvaartmaatschappijen komen steeds verder in de problemen. Het Duitse Lufthansa kondigde woensdag een pakket met maatregelen aan om de schade zo veel mogelijk te beperken. Met name op personeelskosten wordt bespaard. De Scandinavische maatschappij SAS meldt dat uitgevallen vluchten in februari en maart naar verwachting bijna 190 miljoen euro kosten.

De Franse levensmiddelenproducent Danone denkt in het lopende kwartaal ongeveer 100 miljoen euro aan omzet mis te lopen. Met name de verkopen van mineraalwater en babymelk in China vallen daardoor tegen. Danone haalt een tiende van zijn omzet uit dat land.

Het Britse drankenconcern Diageo verwacht een financiële klap van honderden miljoenen euro’s. In China blijven veel bars en restaurants gesloten en worden feestelijkheden afgelast. Ook verwacht Diageo last te hebben van de afgelasting van evenementen in Zuid-Korea, Japan en Thailand.

Medicijn

De eerste resultaten van een proef met een medicijn van biotechnologiebedrijf Gilead tegen het nieuwe coronavirus worden 27 april bekendgemaakt. Voor de test wordt het middel remdesivir toegediend aan 761 patiënten in Wuhan, het epicentrum van de virusuitbraak.

Remdesivir is nog nergens ter wereld goedgekeurd voor gebruik, maar als de resultaten gunstig zijn kan China het middel versneld toelaten. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO noemde het middel van Gilead, dat ontwikkeld is om ziekten als SARS en Ebola te behandelen, mogelijk het enige effectieve middel op dit moment.

Gilead heeft in China acht patenten aangevraagd voor remdesivir. Daarvan zijn er drie toegekend en vijf nog in behandeling. Ondertussen zijn verschillende Chinese bedrijven al begonnen met de massaproductie van de werkzame bestanddelen, wat het mogelijk moeilijk kan maken voor Gilead om de controle te houden over het middel.

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag lager geopend. Ook de andere Europese beurzen gingen verder omlaag na de zware verliesbeurten in de afgelopen twee dagen. Beleggers bleven bezorgd over de verdere verspreiding van het coronavirus in landen buiten China. De hoofdindex op de Japanse aandelenbeurs in Tokio, de Nikkei 225, sloot woensdag met een verlies van 0,8 procent op 22.426,19 punten. In New York eindigde de Dow-Jonesindex dinsdag 3,2 procent lager op 27.081,36 punten.