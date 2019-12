‘Bedrijven opener over hoe ze wereld helpen’

Nederlandse beursgenoteerde bedrijven leggen in hun jaarverslagen duidelijker uit hoe ze de wereld helpen. Zo staan ze bijvoorbeeld langer stil bij eigen maatregelen die klimaatverandering tegengaan. Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is dat een „positieve ontwikkeling”.

Die informatie is voor beleggers noodzakelijk om geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen, aldus de beurswaakhond. Beleggers kunnen de risico’s en kansen voor een onderneming dan beter begrijpen.

De AFM deed een onderzoek bij veertig bedrijven die genoteerd zijn aan de Amsterdamse beurs. De meeste, zo’n 85 procent, laten in hun jaarrapportage duidelijker zien welke activiteiten ze ondernemen die van toegevoegde waarde zijn voor de maatschappij. Nog eens 69 procent geeft informatie „in welke vorm” hun producten of diensten onder meer sociale omstandigheden verbeteren of schade aan het klimaat voorkomen.