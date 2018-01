„Bedrijven niet snel van Gronings gas”

De industrie wil het verbruik van Gronings gas terugdringen, maar het is niet realistisch om te denken dat 200 bedrijven het probleem binnen vier jaar oplossen.

Dat zei directeur Hans Grünfeld van de VEWN, de branchevereniging die de belangen behartigt van grootverbruikers van energie en water, dinsdag in een reactie op een brief van minister Wiebes (Economische Zaken). De bewindsman wil dat grote bedrijven uiterlijk in 2022 zijn omgeschakeld op andere energiebronnen.

Volgens Grünfeld is de aanpassing van industriële installaties die nodig is om ander gas te kunnen verstoken, complex en kostbaar. „Het is niet reëel dat al die bedrijven dat binnen de gestelde termijn voor elkaar krijgen.”

De directeur van VEWN vindt bovendien dat Wiebes de bal wel erg eenzijdig bij de industrie legt, aangezien een veel groter deel van het Groningse gas bestemd is voor de export.

In zijn op 19 januari gedateerde brief schrijft Wiebes dat het uitgangspunt blijft dat de zogeheten uitfasering onontkoombaar is, maar dat de wijze waarop dit het beste vormgegeven kan worden per bedrijf kan verschillen. De minister ziet twee opties voor bedrijven om van het gas af te komen: verduurzaming van de energievoorziening of overstappen op een ander soort gas.