Bedrijven: meer klimaatkansen dan -risico’s

’s Werelds grootste bedrijven, waaronder olie- en gasreus Shell en financiële instellingen zoals ING, verwachten meer kansen dan risico’s bij de transitie naar de klimaatneutrale economie. Dat meldt adviesorganisatie op milieugebied Carbon Disclosure Project (CDP) op basis van onderzoek onder de vijfhonderd grootste beursgenoteerde bedrijven.

De ondernemingen schatten de waarde van klimaatkansen bij elkaar op zo’n dikke 2 biljoen dollar. Ze geven aan dat het merendeel hiervan vrijwel zeker is te realiseren. Het gaat bijvoorbeeld om het aanbod van nieuwe producten zoals elektrische auto’s of groene leningen. De waarde van de klimaatrisico’s ramen de bedrijven op zo’n 1 biljoen dollar. De meeste risico’s, zoals een hogere CO2-prijs of duurdere verzekeringen tegen natuurrampen, slaan naar verwachting binnen de komende vijf jaar toe.

In de enquête signaleert de financiële sector het overgrote deel van het bedrag dat is gemoeid met de kansen en risico’s, schrijven onderzoekers. Dat komt waarschijnlijk omdat de sector al veel aandacht heeft voor het onderwerp vanwege aankomende regelgeving van de toezichthouders op dit terrein. Maar de ondervertegenwoordiging van andere sectoren is verontrustend, vindt de organisatie. ’‘Dat is een potentiële kloof in bewustwording’’.