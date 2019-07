Bedrijven massaal over op ledverlichting

Isolatie van gebouwen, ledverlichting en het toepassen van energiebeheersystemen zijn de meest genomen maatregelen door bedrijven om energie te besparen. Dat constateert de overheid op basis van een eerste, ruwe analyse van duizenden rapportages die hierover zijn binnengekomen.

Bedrijven die veel energie verbruiken zijn al langer verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Hiervoor geldt sinds begin deze maand ook een informatieplicht.

Tot en met 1 juli is voor 22.407 bedrijfsvestigingen via het digitale loket van RVO.nl een rapportage ingediend over wat de ondernemingen precies doen aan het besparen van energie. Daarnaast staan er nog enkele duizenden rapportages in concept klaar om ingediend te worden. Vooral in de laatste weken is het aantal bedrijven en instellingen dat voldaan heeft aan de informatieplicht sterk gestegen.

Naar schatting hadden er eigenlijk zo’n 50.000 tot 60.000 rapportages binnen moeten zijn. Bedrijven die nog niet gerapporteerd hebben, kunnen van bijvoorbeeld gemeenten nog een oproep krijgen. Als daar niet op wordt gereageerd, zouden er later zo nodig dwangsommen kunnen worden opgelegd.